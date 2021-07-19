Макей: «Несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов в экспорте»

Макей заявил, что, несмотря на на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов в экспорте Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в понедельник, 19 июля, на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси заявил, что, несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов в экспорте. Его слова приводит БЕЛТА.

Макей отметил, что за пять месяцев 2021 года белорусский экспорт товаров и услуг составил более 18 миллиардов долларов и увеличился почти на 33% к аналогичному периоду 2020 года. В результате превышения экспорта над импортом сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным в размере 1,25 миллиардов и улучшилось практически на 700 миллионов долларов.

- Это неплохой результат. Нам необходимо обеспечить сохранение данной тенденции, несмотря на все те сложности, с которыми нам приходится сталкиваться, в числе которых санкции и другое, - сказал Макей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вот куда Беларусь перенаправит экспорт калийных удобрений из-за западных санкций.

Восточнее также будут перенаправлять экспортную продукцию агропромышленного комплекса. (подробности)

«Пришлось перестраиваться»: в Минсельхозпроде рассказали, как в пандемийном 2020-м увеличили экспорт и какой теперь топ-3 стран для поставок.

Всего страна продала продуктов за рубеж на $5,8 миллиарда. Даже при том, что экспорт в Россию немного сократился. (подробности)

В России заговорили о дефиците бензина и запрете на экспорт топлива. Узнали, чем это чревато для Беларуси.

Проблемы с автомобильным топливом прогнозируются из-за увеличения внутреннего автотуризма в сезон отпусков. (подробности)