Александр Лукашенко намерен встретиться с белорусскими дипломатами. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен провести совещание с руководителями белорусских дипломатических представительств за рубежом. Об этом рассказал глава МИД Беларуси Владимир Макей на семинаре для руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава МИД подчеркнул, что в 2021 году семинар имеет особое значение с учетом запланированного совещания с участием президента и той новой ситуации, которая складывается вокруг Беларуси.

- На данный момент мы работаем над новой стратегией продвижения наших интересов в страны Азии, Африки. Поэтому нас есть, что доложить и о чем поговорить. Каждый руководитель дипломатической миссии, консульского учреждения должен четко понимать, что от эффективности наших усилий и результативной работы, прежде всего на внешнеэкономическом направлении, зависит во много не только динамика развития экономики, но также устойчивость белорусского государства в целом, - сказал Макей.

На совещание с участием главы государства также приглашены закрепленные за конкретными странами высшие должностные лица, члены Сомина, руководители госорганов и организаций, ведущие экспортеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Чтобы предательства не было»: Лукашенко назначил новых послов Беларуси в Иран, Монголию и на Кубу.

По его словам, среди бывших белорусских послов были те, кто поступил таким образом. (подробности)

Лукашенко об отставке посла Словакии: «Это международный скандал».

В беседе с послом Сербии белорусский лидер поделился впечатлениями о последних событиях в дипкорпусе. (подробности)

Послы шести стран вручили верительные грамоты Александру Лукашенко: угадаете каких.

Во Дворце Независимости 13 мая проходит дипломатический церемониал. (подробности)