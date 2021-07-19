Александр Лукашенко 19 июля дает интервью телеканалу Sky News Arabia. Фото: "Пул Первого"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июля, в понедельник, дает интервью телеканалу Sky News Arabia. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Пул Первого».

Как сообщает БЕЛТА, в качестве интервьюера выступает главный редактор новостей телеканала Имад аль-Атраш.

Телеканал Sky News Arabia – арабоязычный круглосуточный новостной канал, передачи которого транслируются в основном на Ближний Восток и Северную Африку.

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