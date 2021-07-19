Макей заявил, что против Беларуси ведется финансово-экономическая война. Фото: БЕЛТА

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей в понедельник, 19 июля, на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси заявил, что против страны была развязана финансово-экономическая война. Его слова приводит БЕЛТА.

- Резко изменившаяся за последний год внешнеполитическая и внешнеэкономическая среда создала для Беларуси новые вызовы, которые, в первую очередь, связаны, по сути, с гибридной войной. Можно открыто говорить, что против нас ведется финансово-экономическая война, развязанная Западом. И данные вызовы требуют не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу, - подчеркнул Макей.

Он также добавил, что ответы на возникшие вызовы должны быть связаны не просто с адекватным реагирование на негативные шаги Запада, но и с необходимостью обеспечить поступательное устойчивое экономическое развитие Беларуси.

По словам главы МИД, любые вызовы несут всегда с собой и новые возможности, которые необходимо своевременно выявит и качественно использовать.

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