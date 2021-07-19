Наконец-то прохлада: синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 20-22 июля

Белорусы дождались прохладной погоды Фото: Инна КОРСАК

В Беларусь после аномальной жары наконец-то пришли долгожданная прохлада. На сайте pogoda.by был опубликован прогноз синоптиков на 20-22 июля.

В стране 20 июля, во вторник, ожидается переменная облачность. В отдельных районах Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер будет преобладать ночью слабы северо-западный, днем умеренный, во время гроз порывистый.

Температура воздуха ночью составит до 12 до 18 градусов со знаком плюс, днем – от +23 до +29.

В среду, 21 июля, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами по республике, а утром и днем по Витебской и Гродненской областям пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы. Ветер будет преобладать северо-западный, умеренный, а при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +18 градусов, а днем – от+20 до +27 градусов.

В четверг, 22 июля, в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет преобладать северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от +8 градусов по северу до +16 градусов по юго-востоку Беларуси. Днем воздух прогреется от 20 до 26 градусов.

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