Стало известно, что Лукашенко рассказал в интервью арабскому телеканалу. Фото: "Пул Первого".

19 июля президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia, об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к президентской пресс-службе.

Немного позже этим же телеграм-каналом были озвучены основные темы интервью. Согласно сообщению, Александр Лукашенко рассказал о:

- Экстренной посадке самолета Ryanair

- Отношениях с Западом. В частности о том, возможен ли диалог с ЕС

- О санкциях и их влиянии на белорусскую экономику

- О нелегальной миграции и обвинениях в адрес Беларуси

Телеканал Sky News Arabia – арабоязычный круглосуточный новостной канал, передачи которого транслируются в основном на Ближний Восток и Северную Африку.

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