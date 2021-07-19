МТС предлагает белорусским школьникам сыграть в квиз: главный приз – Apple MacBook Pro.

В серии интеллектуальных игр могут принять участие школьники 14-17 лет со всей Беларуси. Главный приз — грант в размере 5000 белорусских рублей на прохождение онлайн-обучения или ноутбук Apple MacBook Pro — на выбор победителя.

Чтобы стать участником конкурса нужно собрать команду из 7 человек и пройти регистрацию. Отборочный этап интеллектуальной игры пройдет в онлайн-формате 26 июля. А полуфинал и финал будет организован в Минске 31 июля в Лошицком парке. Финальный тур — это индивидуальное испытание между игроками победившей команды. Главный приз получит тот, кто правильно ответит на большинство вопросов.

Вопросы туров интеллектуальной игры будут касаться темы технологий, инноваций, интернета, мобильной связи, а также литературы и истории. Для победы игрокам понадобятся не только знания, но и логическое мышление плюс умение находить правильные аргументы.

Правила конкурса смотрите здесь. За новостями проекта можно следить в нашем официальном сообществе в ВКонтакте.

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