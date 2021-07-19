В Смолевичском районе предприниматель вывез мужчину в лес, выстрелил ему в голову и закопал

Мужчина хотел заявить на бизнесмена в милицию, но не успел. Фото: СК РБ

О пропаже мужа в правоохранительные органы 7 июля заявила жительница деревни Волма Смолевичского района, об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили возле дома пропавшего следы крови, что говорило о произошедшем накануне конфликте.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что незадолго до происшествия в гости к 44- летнему убитому приходил 40-летний бизнесмен. Мужчины долгое время находились в конфликтных отношениях. Незадолго до происшествия погибший обращался в милицию с целью привлечь индивидуального предпринимателя к ответственности. Бизнесмен же был заядлым охотником, незаконно держал у себя оружие, поэтому начал угрожать своему противнику, требовать отказаться от претензий и не обращаться в правоохранительные органы.

В ночь с 6 на 7 июля индивидуальный предприниматель отправился в гости к своему недоброжелателю в компании трех знакомых, у мужчин были с собой алкогольные напитки.

В ходе разговора произошел конфликт, потерпевший был избит. После этого рано утром 7 июля мужчины сели в автомобиль. Остановившись на дороге возле леса, противники, а также двое знакомых бизнесмена вышли из автомобиля. Еще один мужчина остался в транспортном средстве. Спустя минуту индивидуальный предприниматель подошел к автомобилю, взял хранившийся там карабин, а спустя еще минуту – выстрелил в голову своему оппоненту.

Тело погибшего мужчины оттащили в лес и закопали, а автомобиль с брызгами крови вымыли на СТО, принадлежащей бизнесмену. Затем злоумышленник покинул территорию Минской области и отправился в сторону Российской Федерации, но был задержан сотрудниками милиции.

Мужчине предъявлено обвинение по п.15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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