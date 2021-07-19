Видеофакт: из-за низкой закупочной цены фермер из Ольшан давит собственноручно выращенные огурцы.

В интернете набирает популярность видео, снятое в Ольшанах – белорусской столице огурцов. На видео мужчина эмоционально давит микроавтобусом огурцы.

- Почем гурок (так мужчина на полесский манер называет огурец, прим. ред.)? 10 копеек. Сейчас сделаем тебе супер-гурок, - говорит мужчина, демонстрируя кучу огурцов, только что вываленную из грузового микроавтобуса прямо на землю. В Следующем кадре мужчина давит микроавтобусом эти огурцы:

- Буксует на огурцах. Вот так вот, по 10 копеек нормально пойдут, смотри какой гурок! Теперь можно и по 10 копеек. Бедолага мой аж закипел, - говорит мужчина и демонстрирует результаты своей работы.

Оказывается, закупочная цена на огурцы в Ольшанах упала до 10 копеек за кг. Некоторые ольшанцы говорят, что не хотят так обесценивать свой труд, - пишет портал «Першы рэгiён”. Еще пару недель назад закупочные цены на огурцы в Ольшанах были по 40 копеек. На рынке в Бресте сейчас в розницу покупатель может приобрести от 1 до 1,5 рубля.

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