Умер народный артист Беларуси, композитор Андрей Мдивани – автор балета «Страсти (Рогнеда)»

Андрей Мдивани - легенда белорусской классической музыки. Фото: Большой театр Беларуси

На 84-м году жизни скончался легендарный белорусский композитор Андрей Мдивани, об этом сообщили в Белорусском союзе композиторов.

Мдивани родился в 1937 году в Тбилиси, но позже переехал с семьей в Беларусь, где окончил Белорусскую государственную консерваторию им. Луначарского по классу композиции профессора Богатырева. Во время учебы у Мдивани раскрылся талант мелодиста и композитора.

Его самое известное произведение – балет «Страсти (Рогнеда)», рассказывающий о событиях белорусской истории Х века. В середине 1990-х этот балет поставили в театре оперы и балета. Позже хореограф Валентин Елизарьев получил за эту постановку премию Benois de la Danse – самую престижную в мире.

Мдивани писал мюзиклы, музыку к фильмам и балетам, симфонии и вокально-инструментальные произведения на слова Янки Купалы, Якуба Коласа и других писателей. Его авторству принадлежат десятки музыкальных произведений – от комедий до опер.

Мдивани работал в драмтеатрах Беларуси и России, занимался преподавательской деятельностью. За свою творческую жизнь не однократно становился лауреатом престижных премий, был отмечен рядом государственных наград.

Гражданская панихида и прощание с Мдивани состоится 21 июля.

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