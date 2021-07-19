Польские власти разыскивают белоруса за уборку мусора в лесу.

Гражданина Беларуси, который по своей инициативе убрался в городском лесу польского города Зелена-Гура, попросили найти местные власти, опубликовав соответствующий пост в соцсетях, сообщает sputnik.by. В описании находилась ссылка на You-Tube-канал, повествующий о том, как мужчина решил навести уборку в зеленогурском лесу, в котором осталось много мусора после отдыхающих.

- Просим помочь найти этого мужчину, такая инициатива заслуживает благодарности, - говорится в сообщении городских властей.

В комментариях к посту неравнодушные горожане опубликовали ссылку на страницу мужчины. Выяснилось, что это белорус, его зовут Александр, и он приехал в Польшу на заработки. В свободное время он решил убрать мусор в лесополосе, находящейся в черте города и снять об этом серию видеороликов, которые он опубликовал на своем канале.

Известно, что Александру помогал и его польский друг, с которым они вынесли немало мешков с мусором.

Под роликами положительные комментарии оставляют как белорусы, так и поляки, которые выражают восхищение поступком гражданина соседней страны.

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