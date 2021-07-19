Врачи рассказали, как чувствует себя 1,5-годовалый малыш из Гомеля, который упал с восьмого этажа и чудом остался жив

Ребенок остался жив только потому, что упал на кусты и газон возле дома. Фото: СК РБ

Мы уже писали, что в Гомеле в субботу, 17 июля из окна восьмого этажа выпал полуторагодовалый ребенок.

Врачи прокомментировали его состояние – малыш выжил и находится в отделении реанимации, но относительно будущего здоровья малыша прогнозов давать не берутся. Об этом рассказал SB.By главврач Гомельской областной детской больницы Вячеслав Ижаковский.

– Степень беспечности у родителей пострадавшего ребенка я бы назвал крайней. От него в таком возрасте нельзя даже отвернуться, не то, что распахнуть незаблокированное окно. Следователи по этой трагедии проводят проверку, а судьба малыша пока неизвестна, — рассказал Ижаковский.

Он отметил, что с сегодняшним уровнем медицины есть все шансы на сохранение жизни ребенка – степень проведенных лечебных вмешательств колоссальная, но, каким будет его здоровье после падения, сказать сложно.

По счастливой случайности ребенок упал на газон и насаждения возле дома, а не на асфальт, что и сохранило ему жизнь.

Напомним, в момент трагедии мама с четырьмя детьми и своим братом была на кухне. Окно в жилой комнате малосемейки было открыто для проветривания, а дверь заперта. Взрослые не заметили, как ребенок зашел в комнату, забрался на тахту рядом с окном, с нее залез на стол и перебрался на подоконник.

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