Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 июля 2021 года: 658 новых случаев COVID-19 за сутки и восемь смертей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав Беларуси 19 июля опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Так, за сутки в республике выявлены 658 новых случаев COVID-19, выписаны из больниц 480 пациентов. Такие низкие цифры обусловлены прошедшими выходным, по которым, как правило, активность и количество сделанных тестов снижается.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 435 тыс. 020 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 428 тыс. 682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Кроме того, за сутки в Беларуси умерли десять человек с выявленным коронавирусом. За все время распространения инфекции на территории страны скончались 3 тыс. 334 пациентов с выявленным COVID-19.

Также за прошедшие сутки в Беларуси выполнили 10 тыс. 546 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 101 тыс. 151 тест.

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