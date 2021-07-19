Силовики пришли в редакцию негосударственной «Региональной газеты» в Молодечно

За последние 10 дней в редакциях и квартирах представителей СМИ проведено 63 обыска. Фото: Bajby
Как сообщили в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), сотрудницы газеты Анастасия Уткина и Зоя Хруцкая перестали выходить на связь. Очевидцы сообщают, что в редакции были замечены люди в штатском.
– Также утром силовики приходили к главному редактору Александру Манцевичу домой. Его вместе с женой увезли на допрос, — сообщает БАЖ.
По подсчетам организации, за последние 10 дней в редакциях и квартирах представителей СМИ проведено 63 обыска, с начала года — 107.
По состоянию на 18 июля под стражей находятся более 30 сотрудников СМИ, в том числе портала tut.by, сайтов «Наша Нива», «Трибуна», а также «Радио свобода» и «Белсат».
Напомним, 16 июля были проведены массовые обыски в офисах негосударственных СМИ, среди задержанных – Олег Груздилович, Алесь Дащинский, Инесса Студинская («Радио Свобода»), Игорь Ильяш и Анна Голета (телеканал «Белсат»).
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