Силовики пришли в редакцию негосударственной «Региональной газеты» в Молодечно

За последние 10 дней в редакциях и квартирах представителей СМИ проведено 63 обыска. Фото: Bajby

Как сообщили в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), сотрудницы газеты Анастасия Уткина и Зоя Хруцкая перестали выходить на связь. Очевидцы сообщают, что в редакции были замечены люди в штатском.

– Также утром силовики приходили к главному редактору Александру Манцевичу домой. Его вместе с женой увезли на допрос, — сообщает БАЖ.

По подсчетам организации, за последние 10 дней в редакциях и квартирах представителей СМИ проведено 63 обыска, с начала года — 107.

По состоянию на 18 июля под стражей находятся более 30 сотрудников СМИ, в том числе портала tut.by, сайтов «Наша Нива», «Трибуна», а также «Радио свобода» и «Белсат».

Напомним, 16 июля были проведены массовые обыски в офисах негосударственных СМИ, среди задержанных – Олег Груздилович, Алесь Дащинский, Инесса Студинская («Радио Свобода»), Игорь Ильяш и Анна Голета (телеканал «Белсат»).

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