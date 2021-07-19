Лукашенко про миграцию из Беларуси в Литву: «Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали - не набрасывайте нам на шею петлю». Фото: "Пул Первого".

19 июля президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Среди прочего он рассказал и ситуации с нелегальными мигрантами на белорусско-литовской границе:

- Если они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя, - заявил Лукашенко.

Он обратил внимание на наличие в Литве группировок преступного характера, чья причастность к нелегальной миграции представляется очевидной.

- Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно.

Александр Лукашенко считает, что с литовской стороны в сложившейся ситуации по меньшей мере странно требовать от Беларуси защиты от нелегальных мигрантов.

- Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно.

Лукашенко отметил, что организация работы по пресечению на границе противоправных действий, будь то нелегальные миграция, поставки оружия, наркотиков, требует значительных объемов финансирования.

- Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю.

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