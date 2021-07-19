Саснович, которая могла бы заменить Азаренко в паре с Соболенко, не выступит на Олимпийских играх в Токио

Александра Саснович занимает 101-ю строчку в рейтинге WTA. Фото: WTA

Белорусская теннисистка Александра Саснович не будет выступать на Олимпиаде в Токио – ее нет в списке участников Игр, который опубликовала Международная федерация тенниса (ITF).

В обновленном списке не значится белорусского парного разряда.

Из числа белорусских теннисистов на Играх в Токио выступят в одиночном разряде Арина Соболенко и Егор Герасимов.

Зато на Играх в одиночном разряде выступят белорусы Арина Соболенко, Илья Ивашко и Егор Герасимов.

Белоруска Виктория Азаренко отказалась от выступления на Играх в Токио, где должна была выступить как в одиночном разряде, так и в паре с Ариной Соболенко.

Всего на Олимпийские игры в Японию уехали 109 белорусских спортсменов, заявленных в 20 видах спорта.

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