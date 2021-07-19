Сотрудников «Нашей Нивы» держат на Окрестина за неуплату коммуналки

Андрею Дынько грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: BajBy

Как сообщает «Наша Нива», шеф-редактор издания Андрей Дынько задержан по статье 216 Уголовного кодекса (причинение имущественного ущерба без признаков хищения) – неуплата коммунальных платежей за помещение, где собирались сотрудники издания.

– Суть претензий в том, что оплата за коммунальные услуги помещения считалась по тарифам для физических лиц, а нужно было платить по тарифам для юридических лиц. Ущерб, нанесенный «Минэнерго» составляет 3,5 тысячи рублей – пишет издание.

По этой же статье в качестве подозреваемых на Окрестина продолжают держать главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича и руководителя отдела рекламы и маркетинга Андрея Скурко.

Предыдущий раз Дынько задерживали 8 июля на 10 суток по ст. 342 (подготовка или организация действий, грубо нарушивших общественный порядок, или участие в них).

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