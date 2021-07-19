В Турции заговорили о закрытии границ из-за штамма коронавируса «Дельта»

Из-за роста случаев "дельты" Турция может закрыть внешние границы. Фото: france24.com

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсоя заявил не так давно в интервью СМИ, что власти не исключают закрытие турецких границ из-за распространения штамма «дельта». Позже информацию прокомментировали в Минтуризма, пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что решение о закрытии границ Турции не будет приниматься Минтуризма - это в компетенции Минздрава и правительства.

- Наше министерство не принимает каких-либо инициатив, связанных с открытием или закрытием границ между странами. Решения по этому вопросу принимается министерством здравоохранения и Научным советом (по борьбе с COVID-19 - Прим.), - пояснили в Минтуризма.

Сейчас Турция является шестой в мире страной по заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии, по данным worldometers.info, в Турции зарегистрировано более 5,529 миллиона случаев коронавируса, скончались от «ковида» более 50 тысяч человек.

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