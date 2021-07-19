Таксиста вывезли в лес, облили бензином и угрожали сжечь. Возможно, это была компания «черных риэлтеров»

Мужчина обменял квартиру на домик в деревне с доплатой, а потом покупательница решила отобрать у него задаток. Вот что из этого вышло. Фото: МВД.

Запутанная и дикая история случилась в деревне Кищина Слобода под Борисовом. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Двое мужчин и женщина ворвались в дом к 42-летнему таксисту и потребовали вернуть 500 долларов, которые недавно он якобы получил от клиента. Таксист уверял, что никакой валюты ему никто не давал, но налетчики не поверили. Они избили таксиста, затащили в машину и отвезли в лес. В лесу снова требовали денег. Чтобы требования выглядели более убедительно, мужчину облили горючей жидкостью и угрожали поджечь, если он не отдаст деньги.

Таксист попытался убежать, но его догнали и устроили «очную ставку» с клиентом. Тот признался, что 500 долларов таксисту не отдавал.

Через несколько дней женщина с тремя мужчинами опять явилась домой к таксисту, требуя 500 долларов. Дома была жена таксиста, она пригрозила вызвать милицию. Началась потасовка. Хозяева стали звать на помощь, крики услышали соседи, и налетчики уехали до приезда милиции.

Оказалось, что дама, требовавшая у таксиста деньги, недавно купила квартиру у мужчины, которого тот подвозил. В обмен на квартиру в Борисове мужчина получил несколько тысяч долларов и домик в деревне. Ему выдали задаток а позже покупательница, вместо того, чтобы отдать оставшуюся сумму, решила этот задаток у мужчины забрать «чтобы тот его не пропил». Отдавать деньги мужчина не хотел и придумал, что передал их таксисту.

-По материалам проверки Борисовского РУВД следователи дали правовую оценку действиям квартета и возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям, в том числе связанными с «черным риелторством», - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

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