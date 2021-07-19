От 5 до 9 лет колонии: вынесен приговор по делу «об участии в радикальных телеграм-чатах»

Вынесен приговор по делу участников чата. Фотоиллюстрация Фото: Павел МАРТИНЧИК

Судом Заводского района Минска в понедельник, 19 июля, вынесен приговор одиннадцати фигурантам дела «об участии в радикальных телеграм-чатах», информирует БелаПАН

На скамье подсудимых оказались 11 мужчин, которые в мессенджере состояли в так называемых чатах «радикальной направленности» и намеревались повредить или уничтожить три киоска «Табакерки».

Трех фигурантов: 23-летнего Артема Косаковского, 37-летнего Дмитрия Ластовского и 31-летнего Дмитрия Жебуртовича приговорили к 5 годам заключения в колонии усиленного режима. Их признали виновными в приготовлении к преступлению и участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК РБ).

Других фигурантов 40-летнего Павла Недбайло, 33-летнего Ростислава Стефановича, 26-летнего Евгения Пропольского, 23-летнего Александра Резника, 48-летнего Сергея Плониса, 20-летнего Артема Мицука и также Александра Юрчика (возраст неизвестен) осудили на 8 лет колонии усиленного режима. Приговор (по ч.1 ст.13 и ч.2 ст.293 и ч.1 ст.13 и ч.3 ст.218 УК РБ) вынесен путем частичного сложения наказания.

Еще одного подсудимого, 38-летнего Юрия Белько осудили на 9 лет заключения в колонии усиленного режима. Мужчину признали виновным также по нескольким уголовным статьям, в том числе незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч.2 ст.295 и ч.1 ст.13, ч.2 ст.293, ч.1 ст.13, ч.3 ст.218 УК РБ).

Гособвинитель обратился к суду с просьбой признать отягчающими обстоятельствами то, что преступления были «совершены группой лиц по предварительному сговору».

Все фигуранты дела, кроме Александра Юрчика, признаны правозащитниками политзаключенными.

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