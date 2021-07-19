В белорусском Госпогранкомитете рассказали, как из Литвы выдворяют незаконных мигранов: подробности ужасают

Литва заявляет о проблемах с нелегальными мигрантами, идущими через границу со стороны Беларуси. Белорусские пограничники рассказали, как мигрантов выдворяют из Литвы. Фото: Делфи.

Три группы незаконных мигрантов, перешедших границу со стороны Литвы, задержали белорусские пограничники. Подробности сообщает официальный сайт Госпогранкомитета.

Признаки незаконного пересечения границы из Литвы в Беларусь военнослужащие заставы «Геранены» Лидского погранотряда обнаружили утром 18 июля. Нарушителей отыскали и задержали. Ими оказались 14 иракцев, все они были с документами, подтверждающими личность. На этом же участке на следующий день выявили еще семь нелегалов, которые утверждали, что они тоже граждане Ирака, а в населенном пункте Клевица задержали еще пятерых - беременную женщину, которая была в шоковом состоянии, двоих детей и двоих мужчин. Для женщины немедленно вызвали скорую помощь.

Нарушители из второй группы мигрантов рассказали, что в Литве, где они находились в лагере для беженцев, сотрудники Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вызывали их на допрос и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы, сообщает Госпогранкомитет.

-Задержанных не кормили, не давали пить, а «беседа» сопровождалась ударами телескопической дубинкой, о чем свидетельствуют ссадины и кровоподтёки на различных частях тела иностранцев. Сразу после допроса, как пояснили иракцы, правоохранители привезли их к государственной границе и под угрозой применения оружия заставили уйти на территорию Беларуси, - говорится в сообщении пресс-службы ГПК.

На сайте Госпогранкомитета приводится также рассказ одного из задержанных в составе третьей группы. По словам мужчины, он и его спутники – граждане Ирака. На территории Литвы их остановили вооруженные люди в камуфляжной форме, которые порвали паспорта иракцев и выбросили, а самих нарушителей выдворили в Беларусь с применением насилия.

-Здоровью беременной женщины ничего не угрожает, - уточнили в Госпогранкомитете.

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