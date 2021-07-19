В Бобруйске в каркасном бассейне утонула девочка, ей скоро должно было исполниться два года

Маленькая девочка утонула в каркасном бассейне. Фото носит иллюстративный характер. Фото: minsk.deal.by.
Трагедия случилась 18 июля в Бобруйске. Маленькая девочка утонула в бассейне. Подробности сообщает Вечерний Бобруйск со ссылкой на водолазного специалиста областной организации ОСВОД Николая Гавриленко.
Каркасный бассейн был установлен во дворе частного дома по улице Пушкина. Ребенок утонул в 18.57. В октябре девочке должно было исполниться два года.
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти ребенка.
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