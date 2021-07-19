Врач из Минска, сказал, когда нужно обновить прививку от коронавируса и зачем

Врач рассказал, как понять, что нужно ревакцинироваться и зачем он это сделал сам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БелТА сообщило о том, что в Беларуси некоторые люди уже прошли ревакцинацию от коронавируса. Пока это не массово буквально «считанные люди». Среди повторно вакцинировавшихся и главврач Первой городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов.

Врач из Минска решение о ревакцинации принимал, руководствуясь личными наблюдениями и рекомендациями российских производителей вакцин. Ревакцинацию они советуют спустя 6 месяцев после первой вакцинации.

- Вне зависимости от того, насколько высокий титр антител изначально (10-20 тыс. или 1,5-2 тыс.), он все равно снижается в одинаковой пропорции. То есть и высокий титр, и низкий в организме держится около 5 - 6 месяцев, после чего необходимо проводить ревакцинацию, - заметил Шевцов.

Главврач Первой клинической больницы Минска пояснил, что он привился в январе 2021-го года - в числе первых. Затем каждый месяц для личного интереса отслеживал скорость падения титра антител.

- Защиты хватило как раз на полгода. Месяцев через пять тест показал 300 антител, - пояснил медик свое решение о ревакцинации. - Теперь не боюсь, что, пока наработаются новые антитела, я окажусь не привитым лицом к лицу перед угрозой заражения.

И рекомендовал всем повторять прививку от «ковида», если титр антител 300 и ниже.

Какую прививку выбирать при ревакцинации?

В этом вопросе белорусский врач назвал разные варианты. Мол, одни считают, что ревакцинироваться лучше другой вакциной, не той которой прививались изначально. А другие считают, и Шевцов с этим согласен, что можно и той же - разницы нет.

- Т-клеточный иммунитет стимулируется в обоих случаях. Поэтому повторно прививаться можно как той же вакциной, которая вводилась в первый раз, так и другой, - заметил главврач минской больницы.

Сам доктор при этом вакцинировался в первый раз российским «Спутником V», а ревакцинировался китайской вакциной, чтобы затем рассказать подписчикам в Facebook ощущения от другой вакцины.

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