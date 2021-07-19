Стало известно, в какую сумму белорусам обойдутся сборы ребенка в школу

Стало известно, в какую сумму обойдется экипировка ребенка в школе, если купить все в минских универмагах. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В минских магазинах уже начали работать школьные ярмарки. В государственном объединении «Столичная торговля и услуги» подсчитали, во сколько обойдется белорусам в этом сезоне экипировка школьников.

Необходимую одежду, обувь, галантерейные товары и школьные принадлежности для младшего школьника можно будет купить за 266 рублей минимум, за 804 рубля максимум. Родителям старшеклассников придется потратить от 349 до 978 рублей.

Столичные универмаги предлагают более 220 моделей школьной одежды для девочек и около 200 моделей одежды для мальчиков. Дополнительно можно выбрать трикотажные джемперы, жилеты и жакеты из более чем 70 моделей. Предлагают также около 70 моделей обуви для мальчиков и девочек школьного возраста.

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Корреспондент «Комсомолки» прошлась по магазинам и посмотрела, что и почем предлагают магазины для младших школьников, сравнила цены в интернете и в сэконд-хенде. ПОДРОБНОСТИ.