В Беларуси с 20 июля дорожает все топливо: сообщили в "Белнефтехиме"

С 20 июля топливо снова дорожает в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе концерна «Белнефтехим» сообщили о том, что в Беларуси со вторника, 20 июля, вновь подорожает автомобильное топливо.

Напомним, цены на дизель и бензин в Беларуси поднимаются уже в 22-ой раз с начала года. Традиционно цена растет на 1 копейку, такой модели изменения топливных цен госкомпания придерживается не первый год.

Как пояснили в «Белнефтехиме» цены на топливо изменяются «на основании мониторинга цен на углеводородное сырье». Уточняется, что с января 2021-го года на 39 процентов выросла средняя котировка нефтебарреля. За 1 - 16 июля средний показатель равен 76 долларов США за 1 баррель.

Сколько с 20 июля будет стоить дизель и бензин в Беларуси?

Цена бензина АИ-92 достигнет 1,92 белрубля, АИ-95 - 2,02 белорусского рубля, АИ-98 - 2,24 белрубля, дизтоплива - 2,02 белорусского рубля.

В процентном соотношении с начала 2021-го года рост цен на топливо с учетом произведенной корректировки составил 12 процентов.

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