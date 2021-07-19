Названы частые симптомы штамма коронавируса «дельта»

Теперь у коронавирусных пациентов не так часто пропадает обоняние, но частые проблемы с желудком и кишечником. Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские «Известия взяли интервью» у вирусолога, заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергея Нетесова.

Вирусолог заявил, что у заболевших штаммов «дельта» - более заразным штаммом «ковида», участились симптомы, которые при «уханьском варианте» были редкостью. Если раньше у заразившихся коронавирусом были нарушения обоняния и вкуса, то теперь чаще всего - желудочно-кишечные симптомы.

- Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других, - пояснил завлабораторией вирусологии.

По мнению вирусолога частотность именно этих симптомов связана с тем, что у вируса поменялось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а вместе с этим и специфичность по отношению к клеткам.

- Судя по всему, вирус стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов, - добавил российский эксперт.

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