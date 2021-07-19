В Минтруда Беларуси рассказали, зачтется ли в пенсионный стаж работа в России

Стало известно, как начислят пенсию белорусам, которые какое-то время работали в России. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Нюансы начисления пенсий в Союзном государстве объяснили в Министерстве труда и социальной защиты. Подробности рассказывает 1prof.by.

Пенсионные права граждан Беларуси и России регулирует Договор о сотрудничестве в области социального обеспечения. В 2019 году было подписано также Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза.

Согласно этим документам, за стаж, заработанный во время существования СССР на территории России, пенсионные выплаты начисляются в том государстве, где проживает пенсионер. Если человек работал в России уже после того, как СССР прекратил существование, пенсия будет начисляться и выплачиваться ему той страной, где осуществлялась трудовая деятельность.

При назначении пенсии каждое государство учитывает нормы своего законодательства. Если в той стране, которая назначает человеку пенсию, он не успел заработать достаточное количество стажа, для определения права на пенсионные выплаты в стаж засчитают время работы в другом государстве, но размер пенсии рассчитают только исходя из своего стажа.

Так, если женщина работала в Беларуси 15 лет и платила страховые взносы, а потом устроилась на работу к российскому нанимателю, в Беларуси при определении права на пенсию ей засчитают и страховой страж в России (подтвержденный компетентными органами), но пенсия, которую она получит в Беларуси, будет рассчитываться только с учетом страхового стажа 15 лет. Не исключено, что за стаж, который она заработала в России, ей могут начислить российскую пенсию, разъясняет издание.

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