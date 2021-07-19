Минюст требует остановить работу двух общественных организаций

Верховный суд Беларуси возбудил гражданские дела по иску Минюста о приостановлении деятельности двух общественных организаций. Фото: minjust.gov.by

Минюст Беларуси потребовал приостановление деятельности общественных организация «Правовая инициатива» и «Движение «За свободу». В начале прошлой недели, 14 и 16 июля, силовики провели в этих организациях обыски, информирует ТАСС.

По требованию Минюста о приостановке деятельности данных организаций Верховным судом Беларуси возбуждены соответствующие дела.

В соцсетях представители «Правовой инициативы» сообщили, что в Верховном суде им сообщили о возбуждении гражданского дела по иску Минюста. Разбирательство назначено на 30 июля.

Об аналогичной ситуации сообщил в Фейсбуке и представитель «Движения «За свободу» Юрий Губаревич. Их дело будут рассматривать 28 июля.

Как стало известно 19 июля информагентству БелаПАН, Минюст отказался отозвать иск к «Движению «За Свободу» и не намерен урегулировать ситуацию в досудебном порядке.

Представитель «Движения «За свободу» Юрий Губаревич сказал о причине для предупреждения:

- Представитель Минюста сообщил, что данные о юридическом адресе организации не были своевременно предоставлены, как и отсутствовала реакция на предупреждение ведомства. Что является основанием для приостановления деятельности, - подытожил Губаревич.

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