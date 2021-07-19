ФК "Витебск" заплатил около $5000 за доставку на родину тела нигерийского футболиста Оденигбо - у семьи не было на это денег

В Витебске прошла церемония прощания с нигерийским футболистом, который утонул в начале июня. Фото: ФК "Витебск".

19 июля команда футбольного клуба «Витебск» попрощалась с телом нигерийского футболиста Кельвина Оденигбо, который с 26 марта был игроком «Витебске». Церемония прощания прошла на стадионе центрального спортивного комплекса.

Кельвин Оденигбо в начале июня утонул в озере Белое недалеко от деревни Новоселки Витебского района. Вопрос о транспортировке его тела на родину решался около полутора месяцев.

-На церемонии присутствовало руководство клуба и уполномоченный представитель семьи покойного председатель нигерийской общины в Беларуси доктор Принсли Солум Олиса. Затраты на репатриацию тела взял на себя клуб, - сообщает пресс-служба ФК «Витебск».

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