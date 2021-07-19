Тихановская сказала, что ожидает от США в отношении властей Беларуси

В США Светлана Тихановская встретилась с с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Фото: пресс-служба Светланы Тихановской

В Вашингтоне прибывшая в США лидер оппозиции и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что рассчитывает от США ужесточения давления на Минск, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Тихановская сказала, что ей предстоит участвовать в официальных встречах и она намерена обратиться с просьбой:

- Я прошу США, с одной стороны, помочь выжить гражданскому обществу. С другой стороны, мы понимаем, что без давления на режим, без политической и экономической изоляции будет гораздо, гораздо сложнее достичь нашей целей, - прокомментировала она.

Тихановскую спросили о том, достаточно ли того, что США и ЕС уже предприняли, чтобы поддержать белорусскую оппозицию. Оппозиционный лидер констатировала: «Думаю, что в настоящее время ничто не является достаточным». И высказала мнение о том, что действия Запада могли бы быть «смелее, активнее, жестче».

Резюмируя Тихановская заявила о том, что добивается того, чтобы в Беларуси были проведены новые выборы еще в 2021-ом году. А также рассчитывает на то, что США и Евросоюз в отношении Беларуси проявят «общую позицию, совместные санкции, совместное давление и совместную помощь гражданскому обществу».

Пресс-служба МИД Беларуси сообщила о том, что Тихановская 19 июля провела в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

А сама Тихановская ранее сообщала о том, что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом. Однако «пока не может точно это подтвердить».

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