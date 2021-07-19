Билборды с этим продуктом появятся по всей стране: вот что будут популяризовать в Беларуси

В "Белгоспищепроме" начнут популяризацию рапсового масла, так как оно не хуже оливкового, а еще - национальный продукт.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
В государственном концерне «Белгоспищепром» намерены популяризовать в Беларуси рапсовое масло, информирует пресс-служба концерна.
Для этого в стране запустят масштабный информационный проект – «Рапсовое масло на столе - здоровье всей семье!».
- По своим свойствам рапсовое масло не уступает оливковому, а по содержанию полиненасыщенных жирных кислот даже превосходит его. Оно отнесено к лучшим пищевым растительным жирам по жирнокислотному составу. К сожалению, сегодня об этом мало кто знает, - заявили в «Белгоспищепроме».
Также сообщается, что совсем скоро билборды с «рапсовым маслом» появятся по всей стране. Информкомпания продолжится по ТВ, радио, в сети и медучреждениях, где будут раздавать информационные бюллетени.
В концерне подчеркнули, что рапсовое масло - это национальный продукт. Его можно использовать во время приготовления еды.
- Белорусское рапсовое масло - без постороннего запаха и привкуса, рафинированное, с высокой степенью очистки и низким содержанием насыщенных жиров, - подчеркнули в «Белгоспищепроме».
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