Китайские ученые заявили, что COVID-19 не мог появиться искусственно

Китайские ученые: коронавирус не мог быть произведен в лаборатории. Фото: pixabay.

Происхождение коронавируса может быть только природным, заявили китайские ученые. По мнению группы из более чем 20 китайских специалистов и одной британской исследовательницы, работающей в КНР, COVID-19 не мог появиться искусственно, в лаборатории пишет РИА Новости.

Ученые отмечают, что вирус адаптирован к человеческой популяции намного лучше, чем его предшественник образа 2003 года. Ученые считают, что до пандемии вирус претерпел некоторые формы эволюции в человеческой популяции, что увеличило степень его адаптивности.

"SARS-CoV-2 не мог развиться на животном рынке в большом городе и еще менее вероятно в лаборатории. При обсуждении происхождения SARS-CoV-2 необходимо учитывать длительный процесс адаптационного сдвига", - приводит агентство выдержку из публикации, которая была подготовлена по результатам исследования.

Китайские ученые предлагают сосредоточиться на естественных процессах, связанных с происхождением SARS-CoV-2, пока не будут обнаружены штаммы со следами вмешательства человека.

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