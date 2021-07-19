Пятеро журналистов, задержанных 16 июля, остаются под стражей спустя 72 часа

Пятеро журналистов, задержанных 16 июля в Беларуси, остаются под стражей по истечении 72 часов. Фото: pexels.

Пятеро журналистов, задержанных 16 июля, спустя 72 часа все еще остаются под стражей. Об этом 19 июля сообщает агентство БелаПАН.

Речь идет о журналистах телеканала «Белсат» и «Радыё Свабода». Под стражей остаются Анна Голёта и Игорь Ильяш, сотрудники телеканала «Белсат», а также журанлисты «Радыё Свабода» Олег Груздилович, Алесь Дащинский, Инесса Студинская, сообщает агентство, ссылаясь на информацию, полученную от правозащитников.

Информации о том, в чем обвиняют журналистов, не поступало.

Напомним, 16 июля в различных регионах Беларуси прошла волна обысков, в основном, у журналистов, более десяти журналистов и фрилансеров были задержаны.

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