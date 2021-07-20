Лямбда-штамм коронавируса выявлен уже в более чем 30 странах, предупредили в ВОЗ

Лямбда-штамм коронавируса выявлен уже в более чем 30 странах. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала распространение лямбда-штамма коронавируса в десятках стран. Такое заявление сделала руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Эксперт напомнила, что ВОЗ в июне этого года включила лямбда-вариант в список штаммов, представляющих интерес. Впервые его выявили в Перу в декабре 2020 года.

– Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах, – уточнила представитель ВОЗ, ее цитирует «РИА Новости».

По словам Керкхове, организация внимательно наблюдает за лямбда-штаммом и взаимодействует с государствами — членами ВОЗ для получения информации о распространении этого варианта коронавируса.

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