«Все пациенты пришли в сознание»: врач рассказал о состоянии парней, которые получили травмы от удара молнии на озере в Стайках

Врач рассказал о состоянии молодых парней, которые получили травмы от удара молнии в Стайках Фото: Иван МАКЕЕВ

Заведующий ожоговым отделением Городской клинической больницы скорой помощи Игорь Шпилевский в эфире телеканал ОНТ рассказал о состоянии молодых людей, которые в субботу, 17 июля, на озере в Стайках прятались от грозы под деревом, куда попала молния и получили электротравмы. Девушку спасти не удалось.

- На данный момент двое пострадавших уже были переведены в ожоговое отделение. Их состояние средней степени тяжести: один пациент остается в ожоговой реанимации, еще один – в другом лечебном учреждении, - рассказал Шпилевский.

Сообщается также о том, что все пациенты пришли в сознание. Им оказывается вся помощь, которая необходима. На данный момент медики никаких прогнозов не дают по продолжительности лечения. Еще предстоит проверить на повреждения все внутренние органы.

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