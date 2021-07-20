В Минске набирает популярность вакцинация от коронавируса на дому. Вот кто может ей воспользоваться

В Минске набирает популярность вакцинация от коронавируса на дому Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске набирает популярность вакцинация от коронавируса на дому. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщила главная медицинская сестра УЗ «3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района Минска» Александра Гордиевская.

- На данный момент для вакцинации пациентов мы используем вакцину «Гам Ковид Вак» - это «Спутник V» российского производства, розлив которой происходит на базе предприятия «Белмедперпараты». На дому мы прививаем практически всех желающих, - рассказала Гордиевская.

Она уточнила, что по приезду к пациенту, врач, как и в поликлинике, измеряет ему температуру, артериальное давление, а также собирает общие сведения о состоянии. После этого, по словам Гордиевской, стороны подписывают контракт.

- И только после этого медсестра размораживает вакцину и делает пациенту прививку. Второй компонент препарата примерно должен вводиться через 21 день, но точную дату мы согласовываем с пациентов по телефону, - подчеркнула Гордиевская.

Для того, чтобы воспользоваться услугой вакцинации на дому, нужно написать заявление в учреждение здравоохранения.

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