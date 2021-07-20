Госдеп США рассказал о встрече Блинкена и Нуланд с Тихановской в Вашингтоне

В США Светлана Тихановская встретилась с с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Фото: пресс-служба Светланы Тихановской

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и советник Госдепартамента США Дерек Шолле встретились в Вашингтоне с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. После этого Госдепартамент США распространил заявление, в котором рассказал об итогах переговоров.

Отмечается, что «на части встречи» присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. В сообщении Госдепа говорится, что участники обсудили необходимость прекращения продолжающегося применения в республике суровых мер, а также «необходимость безоговорочного освобождения всех политических заключенных в Беларуси, инклюзивного политического диалога и [проведения] новых президентских выборов под международным наблюдением».

«Кроме того, они подчеркнули неизменную поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений белорусского народа», – сказано в пресс-релизе по итогам встречи.

Напомним, что Тихановская прибыла с визитом в США 18 июля. Она заявила, что планирует провести встречу с американским президентом Джо Байденом. Также Тихановская рассказала, что рассчитывает от США ужесточения давления на Минск.

Читайте также:

МИД Литвы: Офис Светланы Тихановской получил в Литве дипломатический статус

По словам главы МИД республики Габриэлюса Ландсбергиса, это сделано по просьбе команды Тихановской (подробности).

США призвали белорусские власти освободить всех политзаключенных и начать диалог

Массовые обыски у активистов в разных городах Беларуси начались 8 июля (подробности).

Представитель Госдепа США призвал освободить всех политзаключенных в Беларуси

Телефонный разговор между Шоле и Макеем состоялся 22 марта (подробности).