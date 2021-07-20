Во Франции объявили о начале четвертой волны коронавируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во Франции объявили о начале четвертой волны коронавируса. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщил на брифинге по итогам заседания Совета министров в Елисейском дворце официальный представитель правительства Габриэль Атталь, информирует агентство ТАСС.

- Мы вошли в четвертую волну пандемии коронавируса. Стоит отметить, что темпы распространения COVID-19 сейчас в разы выше, чем в предыдущие этапы. За неделю число заражений COVID-19 увеличилось вдвое. На данный момент мы ежедневно регистрируем около 10 тысяч новых случаев заражения коронавируса. В 80% случаев заражения речь идет о штамме «Дельта», - рассказал Атталь.

По его словам, «санитарная ситуация в южном департаменте Восточные Пиренеи продолжает ухудшаться». В этом департаменте, добавил он, бары и рестораны теперь должны закрываться не позднее 23:00 по местному времени.

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