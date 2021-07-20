От чего зависит уровень антител у переболевших коронавирусом, рассказали ученые. Фото: pixabay

Исследователи из Италии и Великобритании проверили на антитела к коронавирусу все население одного из маленьких городов в Италии. Причем они применяли три различных теста. Выяснилось, что в течение девяти месяцев антитела на высоком уровне сохранялись как у переболевших в тяжелой форме, так и у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно. Однако абсолютные значения очень сильно отличались в зависимости от типа теста. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Nature Communications.

В частности, в научной статье говорится, что исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона три раза в минувшем году (в периоды февраль-март, май и ноябрь) проверили на заражение SARS-CoV-2 и антитела к нему 86% жителей итальянского городка Во (там живут около трех тысяч человек).

Авторы установили, что у 98,8% людей, заразившихся в феврале-марте, до ноября сохранялся высокий уровень антител, независимо от того, в какой форме протекал у них COVID-19.

По их словам, они применяли разные тесты на антитела, выявляющие различные их типы. Результаты таковы, что количество всех типов антител немного снижалось с мая по ноябрь, однако корость распада была разной и зависела от типа анализа.

– Мы не нашли доказательств того, что уровни антител при симптоматических и бессимптомных инфекциях различаются значительно, поэтому мы предполагаем, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции, – пояснил ведущий автор статьи доктор Илария Доригатти, – его цитирует «РИА Новости».

Эксперт добавил, что «наше исследование показывает, что уровни антител различаются, иногда заметно, в зависимости от используемого теста. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность при сравнении оценок уровней инфекции в популяции, полученных в разных частях мира с помощью разных тестов и в разное время».

У некоторых пациентов ученые нашли отдельные случаи повышения со временем уровня антител. Авторы работы считают, что это признак того, что такие люди повторно заразились коронавирусом, поэтому иммунный ответ усилился.

– Тестирование в мае показало, что 3,5% населения Во были подвержены воздействию вируса, хотя не все из этих субъектов знали об этом воздействии, учитывая большую долю бессимптомных инфекции. В целом при последующем наблюдении, которое проводилось примерно через девять месяцев после вспышки, мы обнаружили, что антител стало меньше, – уточнил еще один автор исследования профессор Энрико Лавеццо.

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