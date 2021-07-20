В Беларуси 20 июля в вузах начинается прием документов. Публикуем даты и цифры, которые будут полезны абитуриентам

В Беларуси 20 июля в вузах начинается прием документов Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси во вторник, 20 июля, стартует приемная компания в высшие учебные заведения. Об этом БЕЛТА сообщил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович.

- С 20 июля абитуриенты могут подавать документы в учреждения высшего образования на бюджетную и платную формы обучения. Нужно отметить, что прием документов на бюджет будет осуществляться по 26 июля, а на платную форму обучения – по 9 августа. Также стоит упомянуть, что те абитуриенты, которые подают документы на платную форму обучения и которым предстоим сдача внутренних вступительных экзаменов, должны подать документы по 26 июля, - рассказал Касперович.

Он добавил, что внутренние вступительные экзамены пройдут с 27 июля по 4 августа. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, а на платную форму обучения – 11 августа.

- Хотелось бы обратить внимание на определенные изменения, которые произошли в организационных моментах. Предусмотрено, что информирование абитуриентов о ходе приема документов в последний день приема как на бюджетную, так и на платную формы будет завершаться не в 15.00, а в 17.00. Для других дней традиционно шаг сохраняется - каждые 3 часа - 12.00, 15.00 и 18.00. Также изменяется диапазон, в котором подается информация. Если так можно сказать, раньше шаг был 10 баллов, когда видно сколько человек подали заявление именно с такими баллами. Сейчас этот шаг будет 5 баллов. Подобная информационная открытость станет еще выше для абитуриентов", - отметил начальник главного управления.

Касперович напомнил, что общий план приема в 50 учреждений высшего образования (42 государственных и 8 частных) в 2021 году составляет около 54,9 тысяч человек.

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