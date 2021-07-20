В минском метро можно привиться от коронавируса

Вакцинироваться от коронавируса можно в минском метро Фото: Инна КОРСАК

Сделать прививку от коронавируса можно в минском метро. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале минского метрополитена.

- Два пункта вакцинации – в электродепо «Московское» и «Могилевское», - работают для сотрудников метрополитена, а вот на станции «Ковальская Слобода» может привиться любой желающий, - рассказал официальный представитель минского метрополитена Андрей Дроб.

Сотрудничество по осуществлению вакцинации против коронавирусной инфекции налажено с минскими поликлиниками №39, №25 и №38. Прививают препаратом «Гам Ковид Вак» российского производства, которая была разлита на базе предприятия «Белмедпрепараты».

По состоянию на середину июля 2021 года более половины работников метро были вакцинированы и этот процесс продолжается.

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