Николай Басков рассказал о своем самочувствии после инцидента на «Славянском базаре в Витебске»

Николай Басков получил свою звезду в Витебске.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Николай Басков после резкого ухудшения здоровья на фестивале «Славянский базар в Витебске» снова чувствует себя хорошо. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.
«Слава Богу, все нормально. Я снова полон сил, энергии, чтобы вас радовать. Я очень счастлив, что вы есть у меня», – написал в своем обращении к подписчикам Басков.
Напомним, что 15 июля после закладки именной звезды в Витебске у исполнителя резко повысилась температура. Он решил не рисковать и отменил выступление на фестивале «Славянский базар», вернувшись в Москву. Позже Басков сдал тест на коронавирус, результат оказался отрицательным. Представитель артиста тогда предположила, что Басков, возможно, пережил тепловой удар.
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