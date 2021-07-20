Николай Басков рассказал о своем самочувствии после инцидента на «Славянском базаре в Витебске»

Николай Басков получил свою звезду в Витебске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Николай Басков после резкого ухудшения здоровья на фестивале «Славянский базар в Витебске» снова чувствует себя хорошо. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

«Слава Богу, все нормально. Я снова полон сил, энергии, чтобы вас радовать. Я очень счастлив, что вы есть у меня», – написал в своем обращении к подписчикам Басков.

Напомним, что 15 июля после закладки именной звезды в Витебске у исполнителя резко повысилась температура. Он решил не рисковать и отменил выступление на фестивале «Славянский базар», вернувшись в Москву. Позже Басков сдал тест на коронавирус, результат оказался отрицательным. Представитель артиста тогда предположила, что Басков, возможно, пережил тепловой удар.

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