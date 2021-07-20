«Врачи не дают никаких прогнозов»: пиар-менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы

Пиар-менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы. Фото: maxim-fans.ru

Пиар-менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии певицы. Об этом она написала пост в Инстаграм.

Соколова опровергла слухи, которые на прошлой неделе распространялись в сети и отметила, что никакой новой информации на данный момент из больницы не поступало.

- Состояние МакSим стабильно тяжелое, но без ухудшений. Врачи никаких прогнозов не дают, но делают все возможное и невозможное, чтобы спасти певицу. Простите, что без подробностей - это все касается только родных, - написала пиар-менеджер.

Также Соколова попросила поклонников не терять надежу, молиться и не лезть с неуместными вопросами.

Напомним, что певица МакSим введена в состояние искусственной комы – у певицы было поражено до 40% легких. Чуть позже ее состояние ухудшилось, а поражение легких увеличилось до 75%.

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