Сильная гроза обрушилась на Бобруйск 19 июля: в МЧС рассказали о последствиях непогоды

Последствия грозы в Бобруйске 19 июля. Фото: МЧС

В результате прохождения грозового фронта в Бобруйске оказались повреждены 12 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Гроза обрушилась на город 19 июля. Сильный ветер валил деревья, которые в результате повредили несколько автомобилей и крышу одного из домов.

«19 июля из-за прохождения грозового фронта и шквалистого усиления ветра, достигавшего 15 м/с, в Бобруйске зафиксировано десять случаев падения деревьев, в результате которых повреждены 12 автомобилей и шифер кровли частного жилого дома по ул. Коммунистической», – уточнил в МЧС.

Спасатели добавили, что никто не пострадал. Сотрудники МЧС десять раз выезжали на уборку деревьев.

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