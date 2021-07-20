Начальник отдела ГУБОПиК: «Наша основная задача - находить наиболее активных участников деструктивных телеграм-каналов»

Начальник отдела ГУБОПиК заявил, что основная задача - находить наиболее активных участников деструктивных телеграм-каналов Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Начальник отдела ГУБОПиК МВД Юрий Ткачук в эфире телеканала СТВ рассказал, что находить наиболее активных участников деструктивных телеграм-каналов – основная задача ГУБОПиК, сообщает агентство sputnik.by.

По словам Ткачука, те люди, которые в телеграм-каналах призывают жечь имущество и убивать, являются террористами. Он назвал это информационным терроризмом.

- Есть определенные телеграм-каналы и чаты, где призывают к подобным действиям. У них это получается не очень, слава богу. Мы устанавливаем таких людей. Для нас на данный момент это является основной задачей. Мы ведем определенную работу, как технического содержания, так и оперативно-розыскной деятельности, - рассказал Ткачук.

И добавил, что, когда таких людей задерживают, что они очень удивляются, так как были уверены в своей анонимности.

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