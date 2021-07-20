Посольство США в Минске выставило на продажу мебель и оргтехнику. Фото: pixabay
Посольство США в Минске 24-25 июля 2021 года проведет аукцион по продаже бывшего в употреблении имущества, сообщается на сайте торгов. Они пройдут онлайн.
Все лоты будут из Минска. Это жилая и офисная мебель, бытовая техника, компьютерное оборудование.
Чтобы участвовать в аукционе и делать ставки, нужно зарегистрироваться на сайте.
Кроме того, на онлайн-торги выставлены и лоты посольств США в других странах, например, в ОАЭ, Великобритании, Грузии.
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