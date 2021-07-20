Начальник отдела ГУБОПиК Ткачук: «Белорусская милиция учится на украинском опыте»

Ткачук заявил, что белорусская милиция учится на украинском опыте. Фото: СТВ

Начальник отдела ГУБОПиК Юрий Ткачук в эфире программы «По существу» на телеканале СТВ рассказал, что белорусская милиция учится на украинском опыте. Он отметил, что еще в 2014 году в ГУБОПиК проанализировали угрозу для Беларуси по причине ситуации в Украине в части попадания оружия.

- Конечно же, были приняты определенные меры, усилены оперативные позиции. По этой причине такого повального проникновения незаконного оружия на территорию Беларуси не произошло, - заявил Ткачук.

Он добавил, что особое внимание уделялось фанатским группировкам, которые легко поддаются влиянию и могли бы повести за собой определенные деструктивные силу. Фанатское движение, по словам Ткачука, в 2020 году не смогло себя проявить.

На вопрос ведущей о том, продолжаются ли сейчас попытки поставок оружия от южных соседей, Ткачук ответил утвердительно.

- Тем более, на данный момент Украина считается недружественным государством в наш адрес. Конечно, они будут как бы проявлять спустя рукава, обращая внимание на тот незаконный оборот оружия, который на их территории происходит, и, возможно, не будет препятствовать проникновению на территорию Беларуси, - сказал Ткачук.

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