Авария в Несвижском районе: без воды оказались 131 дом и сахарный комбинат. Фото: pixabay
Прорыв трубопровода произошел в городском поселке Городея в Несвижском районе 19 июля. В результате аварии без воды остались 131 дом и Городейский сахарный комбинат. Об этом сообщили в МЧС.
Об инциденте стало известно в 19.45. В частности, прорвало трубопровод холодного водоснабжения диаметром 150 мм по ул. Заводской.
Без воды остались Городейский сахарный комбинат, 31 многоквартирный и 100 частных жилых домов. В этот район был организован подвоз воды.
20 июля в 2.40 водоснабжение было восстановлено.
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