Лукашенко: «То, что сейчас происходит в современном мире, можно охарактеризовать емким словом война»

Лукашенко охарактеризовал происходящее в мире словом война. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси во вторник, 20 июля, проводит совещание по приоритетам внешней политики на современном этапе. Он заявил, что то, что сейчас происходит в мире, можно охарактеризовать словом война, передает БЕЛТА.

- Каждые три-четыре года мы встречаемся в подобном формате для оценки органом дипломатической службы. Как вы понимаете, нынешнее совещание проходит в особых условиях. То, что на данный момент творится в современном мире, можно охарактеризовать емким словом «война», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что война пока еще не приобрела очертаний горячего конфликта.

- Она ведется в кабинетах, СМИ, соцсетях, а также в экономике и финансах. Универсального средства, чтобы ее остановить, у человечества сегодня нет, как нет и универсального средства от коронавируса. К слову, он выступил триггером, спровоцировав новую волну кризиса, обострив все существующие противоречия, - отметил Лукашенко.

По его словам, Беларуси, как открытая и современная страна, на себе ощутила все последствия мирового кризиса.

- Апогеем стали избирательная компания и последовавшие за ней попытки дестабилизации общества и свержения власти. То, как готовятся и реализуются подобные цветные блицкриги, вам хорошо известно. Без внешнего вмешательства здесь не обошлось, - сказал Лукашенко.

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