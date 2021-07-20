Витебские спасатели достали котенка из «неправильного» места

Витебские спасатели достали котенка достали из «неправильного» места. Фото: pixabay

Котенок забрался под машину и не смог оттуда выбраться, на помощь пришли спасатели. Об инциденте им сообщил владелец авто, рассказали в пресс-службе МЧС. Все произошло 19 июля.

– Мужчина рассказал, что это его котенок каким-то образом залез в машину и застрял между корпусом и задним крылом автомобиля, вылезти самостоятельно не может, да и самому ему достать его не получается, – раскрыл подробности начальник службы поисково-спасательных работ и пожаротушения Артем Ходосевич.

Котенок забрался под машину и не смог оттуда выбраться, на помощь пришли спасатели. Фото: МЧС

По его словам, сначала мужчина объехал несколько станций техобслуживания, но там помочь не смогли, в итоге он обратился в МЧС.

Котенка после спасения напоили молоком. Фото: МЧС

Они доставали котенка при помощи аварийно-спасательного инструмента: разрезали арку автомобиля, извлекли котенка и напоили его молоком.

Читайте также:

В Толочине котенок несколько дней плакал, застряв в пятисантиметровой щели. Вот как помогли спасатели

Котенка освободили при помощи конструкции из скотча и палок (подробности).